Gram altında yeni rekor

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen faiz artışına ilişkin mesajların etkisiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın fiyatı 1910 dolara kadar gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini test etmişti.

Ons altın geçen hafta, Fed yetkililerinin yapışkan enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına gidilmesi yönündeki şahin yorumlarıyla yaklaşık yüzde 2 düştü.

San Francisco Fed Bankası Başkanı Mary Daly cuma günü yaptığı açıklamada bu yıl iki faiz artışının "çok makul" bir tahmin olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 1600 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmasının ardından piyasalar hareketlendi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle birlikte gram altın rekor seviyeleri test etti.

Cuma günü 1600 lirayı aşarak önemli bir direnci kıran gram altın 1608 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1559 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 4.9 oranında değer kazandı.

YENİ HAFTADA ALTIN PİYASASINDA SON DURUM NE?

Ons altın fiyatı dolar endeksindeki zayıflama ile hafifçe yükselse de, S&P Global'in Çin'in büyüme tahminini düşürmesinin etkisiyle hala üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

S&P Global, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten yüzde 5,2'ye indirdiğini açıkladı. Çin küresel çapta önemli bir altın ithalatçısı konumunda bulunuyor. Çin’in büyüme öngörülerindeki değişimler altın piyasası üzerinde etkili oluyor.

Haftaya 1922 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1931 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1922 dolar, en yüksek ise 1933 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Bugüne 1571 liradan başlayan gram altın 1617 lirayı görerek yeni zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 1560 lira seviyesi test edildi.