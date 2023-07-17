Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şekillendi. ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

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Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

ALTIN FİYATLARI ABD ENFLASYONU SONRASI SERT YÜKSELDİ

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerilemesiyle birlikte altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Ons altın 1932 dolar seviyelerinden çarşamba günü 1959 dolara kadar yükseldi. Cuma günü 1963 dolar ile 1 ayın zirvesine çıkan ons altın haftayı 1955 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN YENİDEN REKOR KIRDI

Ons altında görülen sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Çarşamba günü 1647 liraya kadar yükselen gram altın cuma günü 1652 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın haftayı 1642 liradan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ABD dolarının bu sabah hafif şekilde güçlenmesi uluslararası piyasalarda ons altın fiyatını bir miktar geriletti. Haftaya 1955 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1954 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1851 dolar, en yüksek ise 1956 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altında 1961 dolar seviyesinde güçlü bir direnç oluştuğunu, bu seviye geçilemediği sürece 1945-1939 dolar aralığının yeniden denenebileceğini ifade ediyor.

1961 doların geçilmesi ve yukarı trendin teyit edilmesi halinde ise 1977 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olabileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Haftanın ilk işlem gününe 1644 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 1643 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1640 lira, en yüksek ise 1652 lira seviyeleri test edildi.