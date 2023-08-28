Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Yurt dışı piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin fiyatlamalar dikkat çekiyor. Geçen hafta Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar yakından takip edildi.

ONS ALTINDA FED FİYATLAMASI

Powell enflasyonun halen yüksek olduğunu ve faiz artışlarına devam edebileceklerini söyledi. Powell’ın parasal sıkılaşmayı devam ettireceklerine yönelik mesajları cuma günü ons altının sert düşmesine neden oldu.

Cuma günü 1922 dolara kadar yükselen ons altın Powell’ın açıklamalarının ardından kısa süre içerisinde 1902 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1915 dolardan kapattı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan geçen hafta yurt içi piyasalarda en önemli gelişme Merkez Bankası’nın faiz kararıydı. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 20 seviyelerine çıkması yönündeydi.

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Beklentilerin üzerinde agresif faiz artırımının gerçekleşmesiyle döviz kurlarında sert kayıplar görüldü. Perşembe günü dolar/TL 25.25 seviyelerine kadar geriledi.

Dövizdeki düşüşle beraber gram altında da büyük kayıplar yaşandı. Perşembe günü gram altın 1554 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 1633 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1915 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1916 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1914 dolar, en yüksek ise 1917 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1628 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1636 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1618 lira, en yüksek ise 1638 lira seviyeleri test edildi.