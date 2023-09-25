Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yön geçen hafta Fed faiz kararı sonrası şekillendi. Fed politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarak yüzde 5.25-5.50 seviyesinde bıraktı.

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FED METNİNDE İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed bir önceki toplantısında ise faizi 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Son toplantı metninde ise bu yıl bir kez daha faiz artışına gidilebileceğine yönelik verilen mesaj dikkat çekti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed üyelerinin bir kez daha faiz artırımını uygun görmesi ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonda söylemleri sonrası altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

ONS ALTINDA FED BASKISI SÜRÜYOR

Faiz kararı öncesi geçtiğimiz hafta 1947 dolar seviyesini test eden ons altın düşüş gösterdi. Perşembe günü 1913 dolara kadar gerileyen ons altın cuma günü 1929 dolara yükseldi. Ons altın haftayı 1925 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

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Geçtiğimiz haftaya 1669 liradan başlayan gram altın cuma günü 1692 lirayı test ettikten sonra 1680 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1921 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1926 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1679 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1681 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1678 lira, en yüksek ise 1685 lira seviyeleri test edildi.