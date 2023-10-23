Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da başlayan İsrail-Filistin çatışmaları jeopolitik riskleri körüklerken altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. İsrail, Gazze’ye yoğun saldırılar gerçekleştirirken, üçüncü ülkelerin tutumu piyasalarda yönü tayin ediyor.

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Geçen hafta İsrail’in Gazze’de hastane ve kiliseye düzenlediği saldırı savaşın şiddetini alevlendirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail’e destek verdiğini açıklaması ile piyasalar hareketlenmişti.

ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı 1997 dolar seviyesine kadar yükselerek 5 ayın zirvesini test etti. Ons altın haftayı 1981 dolar seviyesinden kapattı.

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Haftanın ilk işlem gününe 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1964 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1798 LİRAYI GÖRDÜ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta sert yükseliş gösterdi. Cuma günü 1798 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın haftayı 1780 lira seviyesinden kapattı.

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Yeni haftanın ilk işlem gününe 1782 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1787 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1769 lira, en yüksek ise 1787 lira seviyeleri görüldü.