Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Orta Doğu’da yaşanan çatışma yatırımcı tercihlerini değiştirdi. Güvenli varlıklara talebin artmasıyla birlikte altın fiyatları hareketlendi. Ons altın geçen hafta 5 ayın zirvesini test ederken, gram altın rekor kırdı. Peki yeni haftada piyasada son durum ne? İşte detaylar...
7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da başlayan İsrail-Filistin çatışmaları jeopolitik riskleri körüklerken altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. İsrail, Gazze’ye yoğun saldırılar gerçekleştirirken, üçüncü ülkelerin tutumu piyasalarda yönü tayin ediyor.
Geçen hafta İsrail’in Gazze’de hastane ve kiliseye düzenlediği saldırı savaşın şiddetini alevlendirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in İsrail’e destek verdiğini açıklaması ile piyasalar hareketlenmişti.
ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı 1997 dolar seviyesine kadar yükselerek 5 ayın zirvesini test etti. Ons altın haftayı 1981 dolar seviyesinden kapattı.
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Haftanın ilk işlem gününe 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1964 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN 1798 LİRAYI GÖRDÜ
Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta sert yükseliş gösterdi. Cuma günü 1798 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın haftayı 1780 lira seviyesinden kapattı.
Yeni haftanın ilk işlem gününe 1782 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1787 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1769 lira, en yüksek ise 1787 lira seviyeleri görüldü.