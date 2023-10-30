Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürdü. Ons altın fiyatı 2 bin dolar olan psikolojik direnci aşarak 2009 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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GRAM ALTIN 1826 LİRAYI GÖRDÜ

Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına neden oldu. Cuma günü gram altın fiyatı 1826 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti.

Son dönemde Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar, ABD ve diğer ülkelerin tutumu, Lübnan ve Suriye bölgesi ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar bölgede tansiyonu yükseltiyor.

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Risk iştahının azaldığı bu dönemde yatırımcılar ise güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor. Altına talep arttıkça fiyatlardaki yukarı yönlü seyir her geçen gün sürüyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2006 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1999 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 2006 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 1819 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1815 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1805 lira, en yüksek ise 1826 lira seviyeleri görüldü.