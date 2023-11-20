Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta salı günü ABD’de ekim ayı enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler hız kazanmıştı. Bu gelişme sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri kuvvetlendi.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın cuma günü 1993 doları gördükten sonra 1980 dolardan kapandı. Gram altın fiyatı ise 1846 lirayı test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın haftayı 1826 liradan tamamladı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Ons altın Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki beklentilerin güçlenmesi ve ABD dolarının zayıflamasının etkisiyle yaşanan yukarı hareketin ardından yeni haftanın ilk gününde daha sakin seyrediyor.

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Geçen hafta %2,2 yükselen ons altın bugün hafif gerileyerek 1977 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1973 dolar, en yüksek ise 1985 dolar seviyeleri görüldü.

Haftaya 1826 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1827 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1818 lira, en yüksek ise 1832 lira seviyeleri test edildi.

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ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Capital.com'un Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, "Son bir hafta içinde piyasalarda Fed politikası ve Fed'in faiz oranlarını ilk ne zaman düşüreceği ve ne kadar agresif bir şekilde düşüreceği konusunda oldukça önemli bir söylem değişikliği gördük. Diğer taraftan altının şu anda reel getirilerle nerede işlem gördüğü konusunda hala oldukça önemli bir ayrışma görüyoruz. Ons altının 2.000 doların üzerindeki bu hareketi gerçekten katalize etmek için buradan çok daha zayıf verilere ihtiyacımız olacak" dedi.

Analistler altın için bugün destek noktası olarak 1976 doları işaret ediyor. Direnç ise 1991 dolarda. Aşağı hareketlerde güçlü destek 1961-1950 dolar aralığı. 1991 doların yukarı kırılması halinde ise 2003 dolar seviyesi yeni hedef olacak.