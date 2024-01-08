Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD ekonomisine ilişkin son gelişmeler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması ve bu yıl için faiz indirimi öngörmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

Haberin Devamı

Piyasalar Fed’den mart ayında olası bir faiz indirimini fiyatlarken son gelen veriler bu ihtimalleri düşürdü. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Aralık ayında tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed beklentileri değişti.

ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ile birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı.

ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Ons altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde de geriledi. Fiyatların gerilemesinde Fed'den erken bir faiz indirimi beklentilerinin azalmasının dolar ve ABD Hazine kağıdı getirilerini desteklemesi etkili oldu.

Haberin Devamı

Haftaya 2044 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 2030 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2046 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Capital.com'dan Kyla Rodda yaptığı değerlendirmede, "Bence güçlü istihdam verilerinin bir miktar devamını görüyoruz. Her şey bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azalmasına bağlı" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler ons altın için bugün destek noktası olarak 2035-2028 dolar aralığını işaret ediyor. Buranın üzerinde kalınması halinde yeniden 2052 dolar seviyesinin hedeflenebileceği belirtiliyor. Desteğin kırılması halinde ise 2017 dolara doğru geri çekilme bekleniyor.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1962 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1950 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1947 lira, en yüksek ise 1966 lira seviyeleri görüldü.