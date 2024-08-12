Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatlarında geçen hafta sert hareketler görüldü. Cuma günü gram altın fiyatı yeniden 2600 liranın üzerini test etti. Peki piyasalarda yeni haftada son durum ne? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasaları geçen hafta oldukça hareketli bir seyir izledi. Özellikle ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri piyasalarda türbülansa yol açtı.
Geçen hafta çarşamba günü 2379 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın cuma günü 2437 doları gördü. Çarşamba günü 2561 liraya gerileyen gram altın fiyatı cuma günü 2626 liraya kadar yükseldi.
GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor.
BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?
Haftanın ilk işlem gününe 2431 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2442 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2423 dolar, en yüksek ise 2443 dolar seviyeleri görüldü.
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Güne 2618 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2634 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2611 lira, en yüksek ise 2636 lira seviyeleri test edildi.