Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi.

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Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güvenim arttı" diye konuştu.

Powell’ın açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Ons altın 2517 dolara kadar çıkarken gram altın 2752 liraya yükseldi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 67,5 oldu.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk gününde ons altın 2511 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2508 dolar, en yüksek ise 2517 dolar seviyeleri görüldü.

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Yeni günde gram altın ise 2743 liradan işlem görüyor.