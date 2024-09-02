Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Piyasada bu hafta gözler Fed'in beklenen faiz indiriminin boyutuna ilişkin bir işaret olabileceği değerlendirilen ABD istihdam verilerinde olacak.

Haberin Devamı

Bugün ons altın 2.490 dolara kadar geriledikten sonra şu sıralarda 2503 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 2505 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftaya 2742 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2735 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2724 lira, en yüksek ise 2745 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER OLASI FED FAİZ İNDİRİMİNDE

Fed'in 17-18 Eylül'deki politika toplantısında faiz indirim döngüsünü başlatması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda 25 baz puanlık bir indirim için %69, 50 baz puanlık bir indirim için ise %31 şans görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde altın fiyatları haftaya yakın vadeli aralığında başlayabilir. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısı için 25 baz puan ve 50 baz puan kesinti arasındaki tartışmayı çözmeye yardımcı olacak bir dizi ekonomik veriye bakıyor” dedi.

Haberin Devamı

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENİYOR

Bu hafta açıklanacak başlıca veriler ISM anketleri, JOLTS iş ilanları, ADP istihdamı ve tarım dışı istihdam raporu. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunun istihdamın 165.000 arttığına ve işsizlik oranının %4,2'ye düştüğüne işaret etmesi bekleniyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için ilk destek olarak 2484 doları işaret ediyor. Buranın altına inilmesi halinde 2473 ve 2434 doların hedeflenebileceği vurgulanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 2511 dolar. Buranın aşılması halinde 2535 dolar yine hedef haline gelecek.