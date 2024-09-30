Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’de faiz indirimi sürecinin başlamasıyla birlikte son dönemde küresel çapta dolar gevşerken, altın fiyatlarında yükseliş hızlanmıştı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ons altın 2685 dolar, gram altın 2949 lira ile tarihi rekor seviyeleri test etti.

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Tarihi zirve seviyeyi gördükten sonra cuma günü altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ons altın 2643 dolar, gram altın 2895 lira seviyesine kadar geriledi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2658 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2640 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2634 dolar, en yüksek ise 2666 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2920 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2902 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2889 lira, en yüksek ise 2929 lira seviyesi görüldü.