Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Piyasada gözler ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçiminden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) perşembe günü faizi 25 baz puan indireceği beklentisi de fiyatlanıyor.

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İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya 2736 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli seyrederek 2739 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2730 dolar, en yüksek ise 2743 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 3020 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 3023 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3014 lira, en yüksek ise 3029 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ TAHMİN

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, bu haftaki belirsizliğin altına fayda sağlayabileceğini, çünkü seçim sonucundaki gecikmelerin ya da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünün bölünmesinin güvenli liman akışlarını artırarak altın fiyatlarını yükseltebileceğini söyledi.

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Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 2718 doları işaret ediyor. Buranın aşağı kırılması halinde 2704-2700 dolar aralığı denenebilir. Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 2748 dolarda. Buranın aşılması halinde 2762 dolar hedeflenebilir.

GÖZLER ABD SEÇİMLERİNDE

ABD başkanlık seçimleri Salı günü yapılacak ve son anketler Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor.