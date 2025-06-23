Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

İran'ın ABD'nin saldırısı sonrası sessizliğe bürünmesi, ABD hedeflerine veya İsrail'e yönelik bir misillemede bulunmaması ons altının erken saatlerdeki kazanımlarını geri vermesine yol açtı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ons altın şu sıralarda gerileyerek 3358 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3347 dolar, en yüksek ise 3395 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Haftaya 4299 liradan başlayan gram altın fiyatı 4337 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra geriledi. Şu sıralarda gram altın fiyatı 4288 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın fiyatının 3348 dolar desteğini test etmesini bekliyor. Buranın kırılması halinde 3324 dolara kadar geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde direnç 3397-3402 dolar aralığı.