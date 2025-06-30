Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Ons altın fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesinin güvenli liman talebini azaltması ve risk iştahını artırmasıyla geçtiğimiz hafta yüzde 2'nin üzerinde düşmüştü.

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Ons altın şu sıralarda 3290 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 3291 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN DA TOPARLANIYOR

Güne 4200 liradan başlayan gram altın şu sıralarda 4221 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 4167 lira, en yüksek ise 4223 lira seviyeleri görüldü.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Hem tarife görüşmelerini hem de Orta Doğu'daki olayları çevreleyen ‘kıyamet ve kasvet’ görünümü daha az, bu da altını risk varlıklarına karşı ikinci plana itiyor. Dolar baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu da altındaki düşüşün boyutunu sınırlıyor" dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, ons altında toparlanmanın ilk etapta 3295 dolar direncine kadar devam etmesini bekliyor. Buranın geçilmesi halinde 3322 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek noktası ise 3254 ve 3238 dolarda.