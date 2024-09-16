Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Para ve emtia piyasalarında Fed faiz indirimi fiyatlaması sürüyor. Çarşamba günü Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Fed’in 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlıyor.

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ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Haftaya 2578 dolardan başlayan ons altın 2589 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2577 dolar seviyesi görüldü.

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Güne 2807 liradan başlayan gram altın 2828 lira seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 2803 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Fed'in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yapma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yıl sonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi.

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Ons altın için bugün destek seviyesi 2552 dolar, yukarıda ise ilk hedef olarak 2609 dolar işaret ediliyor.