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UzmanparaAltın fiyatları haftaya rekorla başladı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Geçtiğimiz hafta sert yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeleri test etti. Altın yatırımcılarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Peki piyasada son durum ne? İşte detaylar...

16.09.2024 - 09:04 | | UZMANPARA
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Para ve emtia piyasalarında Fed faiz indirimi fiyatlaması sürüyor. Çarşamba günü Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Fed’in 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlıyor. 

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ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI 

Haftaya 2578 dolardan başlayan ons altın 2589 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2577 dolar seviyesi görüldü. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2807 liradan başlayan gram altın 2828 lira seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 2803 lira seviyesi test edildi. 

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT 

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Fed'in bu hafta 50 baz puanlık bir kesinti yapma ihtimali altın ve doları zıt yönlere sevk etti. Altın için genel koşullar elverişli olmaya devam ediyor ve daha fazla kazanç olası. Eğer dolar düşüş eğilimini sürdürürse, altın yıl sonuna kadar 2.700 dolara ulaşabilir” dedi. 

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Ons altın için bugün destek seviyesi 2552 dolar, yukarıda ise ilk hedef olarak 2609 dolar işaret ediliyor. 

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