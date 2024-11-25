Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı

Ons Altın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışın güvenli liman talebini artırmasıyla 3 haftanın zirvesini gördükten sonra yeni haftada geriledi.

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Güne 2710 dolardan başlayan ons altın 2658 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda 2682 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 2721 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Haftaya 3004 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 2982 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2953 lira, en yüksek ise 3020 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Altın vadeli işlemlerinin geçen hafta pandemiden bu yana en iyi haftasını geçirdiği göz önüne alındığında, bazı tüccarların 2.718 dolar civarında kar elde etmek istemesi nedeniyle altın baskı altında. ABD’de Şükran Günü ile birlikte işlem haftasının kısa olması nedeniyle geçen haftaki yükselişin devamını göreceğimizden şüpheliyim" dedi.

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CME Fedwatch aracına göre Fed'den Aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi olasılığı geçen haftaki %62'den %51'e düştü. Analistler, altın gibi getirisi olmayan varlıkları daha az cazip hale getiren yüksek faiz oranlarının, metal üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini vurguluyor.