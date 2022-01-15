Altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı?

Para ve emtia piyasalarının bu hafta veri gündemi oldukça yoğundu. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın sıkı para politikasına yönelik mesajları ve ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanması altın fiyatlarında yönü tayin etmede etkili oldu.

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Fed Başkanı Jerome Powell salı günü yaptığı açıklamada, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam ederse faizleri artırmamız gerekir" dedi.

Ayrıca Powell, piyasalara “Yüksek enflasyonu ve maksimum istihdamı engellemeye kararlıyız” mesajı verdi.

Powell’ın şahin tonda açıklamaları sonrası altın fiyatlarında beklenildiği gibi bir düşüş hareketi görülmedi. Ons altın salı günü 1823 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ABD’DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Öte yandan çarşamba günü altın yatırımcılarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN ENFLASYONDAN DESTEK BULDU

ABD’de enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte ons altın çarşamba günü 1828 dolara kadar yükseldi. Genellikle enflasyonist ortamlarda yatırımcıların güvenli liman altına yöneldiği görülüyor.

ONS ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Ons altın haftanın son iki işlem gününde ise düşüş kaydetti. Cuma günü 1829 dolar seviyesinden geri dönen ons altın, günü 1816 dolardan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yatırımcısına yüzde 1 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN KARIŞIK SEYRETTİ

Yurt içinde ise gram altın, dolar kuru ve ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak hareket etti. Haftaya 801 liradan başlayan gram altın, çarşamba günü 809 liraya kadar yükseldikten sonra 771 lira seviyesine kadar geri çekildi. Cuma günü ise satıcılı bir seyir izleyen gram altın haftayı 789 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 1.2 oranında değer kaybetti.