Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısındaydı. ECB piyasa beklentisi dahilinde politika faizini değiştirmedi. Kritik gelişme sonrası basın açıklamasında bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümüne karşı şahin mesajlar verdi.

ECB’DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Lagarde, enflasyonda risklerin yukarı yönde olduğunu kaydederken, yetkililerin ortak endişeye sahip olduğunu söyledi. Lagarde, 2022 yılı için faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini verdi.

ONS ALTINDA ‘ECB’ ETKİSİ

ECB cephesinden sıkı para politikasına yönelik mesajların gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında hareketli bir seyir görüldü. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ons altın 1788 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma kaydederek 1804 dolardan kapandı.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan altın yatırımcılarının merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 150 bin kişi yükseleceği yönündeydi.

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ABD’de ocak ayında işsizlik oranı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise işsizlik oranının değişmeyeceği yönündeydi.

KRİTİK VERİ SONRASI ONS ALTINDAN İLK TEPKİ

Bugüne 1806 dolardan başlayan ons altın ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Ons altın 1814 dolar seviyelerinden 1792 dolara kadar geri çekildikten sonra 1807 dolarda dengelendi.

İŞTE GRAM ALTINDA SON DURUM

Yurt içinde ise gram altın fiyatı döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle bu hafta yönünü yukarı çevirdi.

Geçtiğimiz güne 783 liradan başlayan gram altın 790 liraya kadar yükseldi ve 787 liradan kapandı.

Gram altın fiyatı 789 lira seviyesinden işlem görürken, ons altında gerçekleşen geri çekilmenin etkisiyle düşüşe geçti. Gram altın 781 liraya kadar düştükten sonra 786 lira seviyesinde dengelendi.