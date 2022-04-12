Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.836’ya ulaşarak 2018 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizindeki yükseliş doların küresel çapta güçlenmesine neden oluyor.

100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da küresel çapta artan enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz değerli metalin fiyatının yükselmesinde etkili oluyor.

ONS ALTIN 1969 DOLARI AŞTI

Haftanın ilk işlem gününe 1947 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra artışa geçerek 1969 dolara kadar yükseldi ve 1953 dolardan kapandı.

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Bugün 1953 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1957 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar, en yüksek ise 1960 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mart ayında yıllık bazda yüzde 8.4 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

ABD’de tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 7.9 oranında artarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı.

ABD’de enflasyonun yeni bir rekor kırması durumunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışı yapması bekleniyor.

Tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 923 liradan başlayan gram altın 916 liraya kadar geriledikten sonra 921 liradan kapandı.

Bugüne 921 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 925 lira seviyeleri görüldü.