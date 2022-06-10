Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Buna göre ECB ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de tuttu.

PİYASALARA FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ECB tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programının sonlandırılacağı kaydedilirken, sonraki toplantıda ise 25 baz puan faiz artışına gidilebileceği belirtildi.

Öte yandan eylül ayında ise faizin daha da yükseltilebileceği mesajı verildi. ECB tarafından yapılan şahin mesajların ardından ons altında baskı arttı.

FAİZ KARARI SONRASI ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz güne 1853 dolardan başlayan ons altın ECB’nin faiz kararı sonrası 1840 dolara kadar geriledikten sonra 1848 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1848 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1845 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1843 dolar, en yüksek ise 1848 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI MERAKLA BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mayıs ayında yüzde 8.3 oranında artması bekleniyor. TÜFE nisan ayında yüzde 8.3 oranında yükselmişti.

ABD’de enflasyon rakamlarında bir değişiklik beklenmezken, enflasyonda yaşanacak bir sürpriz altın fiyatlarında yön belirleyebilir. ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

GRAM ALTIN BİN 35 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne bin 20 liradan başlayan gram altın bin 33 liraya kadar yükseldikten sonra bin 17 liradan kapandı.

Bugüne bin 17 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda bin 7 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 999 lira, en yüksek ise bin 35 lira seviyeleri görüldü.