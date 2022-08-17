Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD ve Çin’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam, üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasası moral bulmuş ve fiyatlar hızla yükselişe geçmişti.

ALTIN PİYASASINDA ÇİN ETKİSİ

Yeni haftada ise durum tam tersine döndü. Özellikle Çin’de ekonomik aktivitenin yavaşlama kaydetmesiyle birlikte altın piyasasında yükseliş durdu. Pazartesi günü Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin yavaşlama kaydetmesi ekonominin resesyona gireceğine yönelik endişeleri körükledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de sıfır Covid-19 politikasına yönelik uygulanan kapanmalar talebin daralmasına yol açıyor. Çin ekonomisine yönelik resesyon endişeleri başta altın fiyatları olmak üzere emtialarda düşüşlere neden oluyor.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait yayınlanacak olan tutanaklarda olacak. Fed en son politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti. Fed tutanakları saat 21.00'de açıklanacak.

Fed tutanaklarında eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıya dair sinyaller aranacak. Tutanaklarda yapılacak olan sözlü yönlendirme altın piyasasında yönü belirleyecek. Eğer Fed tutanaklarında şahin mesajlar verilirse bu durumda altın fiyatlarında baskı artabilir.

ONS ALTIN 1800 DOLARDAN DÖNDÜ

Haftaya 1802 dolardan başlayan ons altın pazartesi günü Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle birlikte sert düşüşe geçti. Ons altın 1773 dolara kadar geriledikten sonra günü 1775 dolardan kapattı. Salı günü de düşüşünü sürdüren ons altın 1771 doları gördü.

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Haftanın üçüncü işlem gününe 1775 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 1775 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1773 dolar, en yüksek ise 1781 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izliyor. Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın salı günü 1020 lirayı gördükten sonra 1022 liradan günü tamamladı.

Bugüne 1022 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1025 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1021 lira, en yüksek ise 1029 lira seviyeleri görüldü.