Altın fiyatları için kritik gün

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda piyasalara verdiği mesajlar sonrası dolar endeksi yükselişe geçerken, altın fiyatlarında baskı artmıştı.

Fed Başkanı Powell, faiz artışında büyüklüğün önümüzdeki dönem gelecek olan ekonomik verilere bağlı olduğunu söylerken, piyasalara şahin mesajlar vermişti. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar dolara yönelirken, altın piyasasında satışlar görülmüştü.

PİYASALAR 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Bu hafta itibarıyla da Fed yetkililerinden para politikasına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyonu aşağı çekme çalışmalarının hala tamamlanmadığını ve mevcut hızın Fed’in yüzde 2 hedefinden çok uzak olduğunu kaydetti. Piyasa 20-21 Eylül’de yapılacak toplantıda Fed’in fiyat baskılarını kontrol altına almak için 75 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Haftaya 1015 lira seviyesinden başlayan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte çarşamba günü 1000 lira olan kritik eşiğin altına sarktı. Perşembe günü de sert düşen gram altın 985 lirayı görerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Gram altın günü 993 liradan tamamladı.

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Bugüne 993 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 999 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 992 lira, en yüksek ise 1000 lira seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da ABD'de açıklanacak olan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamın 300 bin artması bekleniyor. Temmuz ayında ise 528 bin artış gerçekleşmişti.

ABD ekonomisinde Fed’in para politikasını enflasyon ve iş gücü verileri belirliyor. Bu sebeple açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed’in önümüzdeki dönemde yapacağı faiz artışının boyutunu belirleyebilir. Altın piyasasında yön kritik gelişme sonrası belli olacak.

ONS ALTINDA SERT GERİLEME

Haftaya 1737 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1688 doları görerek 21 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Bugüne 1697 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1707 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1695 dolar, en yüksek ise 1707 dolar seviyeleri görüldü.