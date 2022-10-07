Kritik gelişme sonrası altın piyasasında son durum

Pazartesi günü ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte dolar endeksi sert düşerken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlanmıştı. Hafta başında ons altın 1700 doların, gram altın ise 1000 liranın üzerine çıktı.

Haftanın ikinci işlem gününde ise altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürdü. Salı günü ons altın 1729 dolara kadar yükselirken, gram altın ise 1033 liranın üzerine çıktı.

ALTIN PİYASASINDA ABD İSTİHDAMI ETKİSİ

Çarşamba günü ise öğleden sonra ABD’de özel sektör istihdamı açıklandı. Özel sektör istihdamı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 208 bin arttı. ABD’de iş gücü piyasasının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasına devam edeceği beklentileri arttı. Bu durum dolar endeksini yükseltirken, ons altın fiyatını baskıladı.

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Geçtiğimiz güne 1717 dolardan başlayan ons altın 1706 dolara kadar geriledikten sonra 1712 dolardan kapandı. Güne 1026 liradan başlayan gram altın ise 1019 liraya kadar düştükten sonra 1023 liradan kapandı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI

Bugün ise altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 15.30'da ABD’de açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam 263 bin arttı. Piyasalarda ise beklenti 250 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi. Böylelikle tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.

KRİTİK VERİ SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Güne 1712 dolardan başlayan ons altın tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından 1690 dolara kadar geriledi. Ons altın ardından 1699 dolar düzeyinde dengelendi. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1714 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1023 liradan başlayan gram altın tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 1010 liraya kadar geriledi. Gram altın ardından 1015 lira seviyesinde denge buldu. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1031 lira seviyesi test edildi.