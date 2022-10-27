Altın fiyatları için kritik gün

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön sonraki günlerde değişti. ABD’den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik ihtimaller arttı. Bu durum piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

İŞTE ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEN SEBEP

Fed’in kasım ayının ilk günlerinde gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık bir faiz artırımına gidileceği bekleniyor. Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik öngörüler bu hafta dolar endeksinin düşmesine yol açarken, altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte yükselişe geçti.

GRAM ALTIN BİN LİRAYI GEÇTİ

Geçtiğimiz güne 1653 dolardan başlayan ons altın 1674 dolara kadar yükseldikten sonra günü 1664 dolardan kapattı. Güne 988 liradan başlayan gram altın ise bin lira olan kritik seviyenin üzerine çıkarak 1001 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 996 liradan kapattı.

YATIRIMCILAR İKİ KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanacak olan iki kritik gelişmede. Saat 15.15’te Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasaların odağında olacak. ECB’nin mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine çekmesi bekleniyor.

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Saat 15.30’da ise ABD’de 3. çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ABD ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 2.4 oranında büyümesi bekleniyor. Öngörülerin altında veya üstünde gelecek olan veri piyasalarda yönü değiştirebilir.

ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Bugüne 1664 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1662 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1670 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 996 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 995 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 992 lira, en yüksek ise 1000 lira seviyeleri görüldü.