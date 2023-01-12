Altın fiyatları için kritik gün

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından altın piyasasında sert hareketler görülmüştü. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 223 bin yükselmişti.

ABD İŞ GÜCÜ VERİLERİYLE PİYASA MORAL BULDU

ABD’de işsizlik oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerilemişti. ABD’de iş gücü verilerinin olumlu yönde seyretmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranında yavaşlamaya gideceği beklentilerini kuvvetlendirmişti. Bu gelişme doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, ons altının fiyatını yukarı taşımıştı.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yeni haftaya 1866 dolardan başlayan ons altın dün 1886 doları görerek 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın en son 6 Mayıs 2022’de 1892 doları görmüştü. Ons altın günü 1876 dolardan kapattı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Haftaya 1124 liradan başlayan gram altın dün 1140 lirayı görerek tarihi rekor seviyeye ulaştı. Gram altın günü 1132 liradan kapattı.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de aralık ayında enflasyonun yüzde 6.5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Kasım ayında enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklanmıştı.

ABD’de enflasyon beklentilerden daha iyi gelirse bu durumda altın fiyatlarında yükselişin devamı beklenebilir. Fed Başkanı Jerome Powell her söyleminde enflasyon ve iş gücü verilerinde belirgin iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajını veriyordu.

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Geçtiğimiz hafta ABD iş gücü rakamlarının beklentilerden iyi gelmesinden sonra enflasyon rakamının da olumlu yönde seyretmesi Fed’i daha gevşek tonda politika uygulamaya yönlendirebilir.

GRAM ALTIN BUGÜN TARİHİ REKORA YAKIN

Bugüne 1132 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 1137 liradan işlem görerek dünkü tarihi rekor seviyeye yakın seyrediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1129 lira, en yüksek ise 1138 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN 1880 DOLARIN ÜZERİNDE

Haftanın dördüncü işlem gününe 1876 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1883 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1874 dolar, en yüksek ise 1885 dolar seviyeleri görüldü.