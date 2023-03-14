Altın fiyatları için kritik gün

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam verisi şubat ayında beklentileri aşsa da işsizlik oranı yükseliş gösterdi.

ABD’de işsizliğin artış kaydetmesi Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum dolar endeksinde düşüşe yol açarken altın fiyatlarında yükseliş getirdi.

ABD’DE PEŞ PEŞE 3 BANKA BATTI

Geçtiğimiz hafta ABD’de 2 banka battı. Bunlardan en önemlisi ise Silikon Vadisi Bankası’ydı. ABD’de en büyük 16. Bankasının batması piyasaları hareketlendirdi. Bu hafta ABD’de başka bir banka olan Signature Bank’ın iflası da piyasaları karıştırdı.

Piyasalarda asıl kargaşaya yol açan ise Silikon Vadisi Bankası’ydı. Banka önce elinde tuttuğu tahvilleri zararına sattı. Ardından mevduat sahipleri yüklü miktarda para çekince likidite sorunu yaşadı. Bu gelişmelerle birlikte bankanın iflası kaçınmaz oldu.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerini koruyacaklarını açıklarken, banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. ABD’de gerçekleşen banka iflasları ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde sert düşüşleri beraberinde getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 2 yıllık tahvil faizi 36 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, dolar endeksi 103.500’ün altına sarktı.

ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1874 dolardan başlayan ons altın 1914 dolara kadar yükseldikten sonra 1913 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN 1160 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak yükseliş kaydetti. Haftaya 1140 liradan başlayan gram altın 1167 lirayı gördükten sonra 1167 liradan günü tamamladı.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan şubat ayı enflasyon rakamlarında olacak. Şubat ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 6’ya gerilemesi bekleniyor. Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 6.4 seviyesindeydi.

ABD’de enflasyonun beklentilerin altına inmesi durumunda Fed’in faiz artışlarını daha yavaş artırabileceği beklentileri kuvvetlenebilir. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puan faiz artırabileceği fiyatlanırken, son gelen işsizlik verisi ve banka iflasları sonrasında bu ihtimal düştü. Şu anda piyasalarda 25 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyor.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1913 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1911 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1901 dolar, en yüksek ise 1914 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1165 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1166 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1159 lira, en yüksek ise 1167 lira seviyeleri test edildi.