Altın fiyatları için kritik gün

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilere yakın gelmesi ve işsizlik oranının yüzde 3.5 seviyesine gerilemesinin ardından altın fiyatları yeni haftada düşüşle başlamıştı.

ABD’de iş gücü piyasasına yönelik gelen verinin istihdamda daralma olmadığına işaret etmesinin ardından Fed’in faiz artışlarına devam edeceği beklentileri güçlenmişti.

2 DEV KURUMDAN RESESYON ÖNGÖRÜSÜ

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğuna işaret ederek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayında faiz artırımına ihtiyaç duymayabileceğini öngördü.

Bank of America ise yatırımcı notunda ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Resesyona yönelik son gelen öngörülerin etkisiyle birlikte Fed'in mayıs ayında politika faizinde bir artırıma gitmeyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Bu gelişme sonrası altın fiyatları salı günü yükselişe geçti. Geçtiğimiz güne 1991 dolardan başlayan ons altın 2007 dolara kadar yükseldikten sonra 2003 dolardan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1233 liradan başlayan gram altın 1245 liraya kadar yükseldikten sonra günü 1242 liradan tamamladı.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Altın yatırımcıları bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık bazda yüzde 6 seviyesinden yüzde 5.2’ye gerilemesi bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek.

ENFLASYON VERİSİ ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 2015 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2003 dolar, en yüksek ise 2021 dolar seviyeleri görüldü

Haftanın üçüncü işlem gününe 1242 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1251 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1241 lira, en yüksek ise 1254 lira seviyeleri test edildi.