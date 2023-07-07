Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Bu hafta Fed’in haziran ayında politika faizini yüzde 5.5-25 seviyesinde sabit tuttuğu toplantısının tutanakları yayınlandı.

Fed tutanaklarında üyelerin birçoğu bu yıl için ilave faiz artışı yapılması gerektiğini belirtti.

ABD’DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI SÜRPRİZ YAPTI

Fed’in faiz artışına devam edeceğine yönelik mesajlar ons altın üzerinde baskı oluştururken, geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan kritik veri sonrası ons altında sert düşüş görüldü.

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin iki katından fazla artış gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 497 bin arttı. Piyasalarda beklenti 220 bin artış olacağı yönündeydi.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1915 dolardan başlayan ons altın ABD özel sektör istihdamının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde 1902 dolara kadar geriledi. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1927 doları görmüştü. Ons altın günü 1910 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1600 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Dün 1605 liradan açılan gram altın 1588 liraya kadar geriledikten sonra 1601 liradan kapandı. Ons altındaki düşüş gram altın fiyatının aşağı yönlü seyretmesinde etkili oldu.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdamın 225 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 339 bin yukarı gelmişti. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden farklı gerçekleşmesi durumunda altın piyasasında sert hareketler görülebilir.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1911 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1909 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1602 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1609 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1599 lira, en yüksek ise 1611 lira seviyeleri test edildi.