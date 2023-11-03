Gram altında yeni rekor geldi

7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşın etkisiyle birlikte altın fiyatları sert yükseliş göstermişti. Geçen hafta ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 5.5 ayın zirvesini görürken, gram altın tarihi rekor kırmıştı.

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Yeni haftanın ilk işlem günlerinde ise piyasalarda savaşın daha fazla şiddetlenmeyeceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle birlikte tansiyon düştü. Ons altın 2 bin doların altına sarkarken, gram altın fiyatı rekor seviyelerden dönmüştü.

FED SÜRPRİZ YAPMADI

Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Son iki toplantısında da faiz artırımına gitmeyen Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı. Kritik gelişme sonrasında piyasalarda sert hareketler görülmedi.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan ABD'de ekim ayı iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması yönündeydi.

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Son gelen veri ile birlikte eylül ayında 336 bin olan tarım dışı istihdam 297 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının değişim göstermeyerek yüzde 3.8 seviyesinde kalması yönündeydi.

ONS ALTIN 2 BİN DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Haftanın son işlem gününe 1985 dolardan başlayan ons altın ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 2000 doların üzerini gördü. Ons altın şu sıralarda 1995 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1983 dolar, en yüksek ise 2004 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Bugüne 1809 liradan başlayan gram altın ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1830 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 1806 lira seviyesi test edildi.