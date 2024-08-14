Altın fiyatlarında son durum ne?
Geçen hafta cuma günü sert yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyretti. Gram altın cuma günü 2671 lira ile tarihi rekor seviyeyi test etmişti. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...
14.08.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
ABD ekonomisine ilişkin gelen veriler, Orta Doğu'da İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar ve İran'ın İsrail'e yönelik olası bir saldırı girişiminde bulunma ihtimali piyasaların odağında olmaya devam ediyor.
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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?
Haftanın üçüncü işlem gününe 2465 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2455 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2449 dolar, en yüksek ise 2480 dolar seviyeleri görüldü.
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Güne 2658 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2648 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2642 lira en yüksek ise 2674 lira seviyeleri test edildi.