Altın fiyatları için kritik iki gün

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik veriler belirlemeye devam ediyor. Son dönemde piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında olası bir faiz indirimine gidip gitmeyeceğini fiyatlıyor. Yeni haftada altın fiyatlarındaki karışık seyir dikkat çekti.

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İKİ VERİYE DİKKAT!

Perşembe günü ABD'de 4. çeyrek büyüme verisi, cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Bu iki veri altında yönü belli edecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz güne 2021 dolardan başlayan ons altın 2037 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2028 dolardan kapattı.

BUGÜN ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Haftanın üçüncü işlem gününe 2028 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2030 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2022 dolar, en yüksek ise 2032 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bugüne 1970 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1952 lira, en yüksek ise 1995 lira seviyeleri görüldü.