Altın fiyatları kritik gelişmeyle yön buldu

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, yatırım yapacaklar ‘fiyatlar yükselecek mi, yoksa düşecek mi?’ diye merak ediyor. Hafta ortasında yükseliş gösteren altın piyasası perşembe günü ABD’de açıklanan kritik veri sonrası yönünü değiştirdi. Peki perşembe günü ne oldu?

ONS ALTIN HAFTA ORTASI ZİRVEYİ GÖRDÜ

Pazartesi gününe 1657 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1674 dolara kadar çıkarak haftalık bazda zirve seviyeyi gördü. Özellikle ABD’de açıklanan bazı verilerin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle birlikte ekonominin resesyona girebileceğine yönelik beklentiler arttı. Fed’in kasım ayında gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği fiyatlandı.

Fed’in ekonomiyi resesyona sürüklememek için agresif faiz artırımlarına devam etmeyeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının hafta ortasında yükseliş göstermesinde etkili oldu. Ancak perşembe günü açıklanan ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Piyasaların merakla beklediği ABD ekonomisi 3. çeyrek GSYH verisi açıklandı. Buna göre ekonomi 3. çeyrekte yüzde 2.6 oranında büyüme kaydetti. Piyasalarda beklenti ise büyümenin yüzde 2.4 oranında olacağı yönündeydi.

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ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesiyle birlikte altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Ekonominin resesyonda olmadığı ve Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oldu.

Perşembe gününe 1664 dolardan başlayan ons altın 1654 dolara kadar geriledi. Haftanın son işlem gününde ise ons altın 1638 dolar seviyesini gördü. Ons altın haftayı 1644 dolardan kapattı. Ons altında günlük bazda değer kaybı yüzde 1’i aştı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın 0.79 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPAN KAYBETTİ

Haftaya 990 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü 1001 liraya kadar yükselerek kritik seviyeyi aştı. Perşembe ve cuma günleri ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü bir seyir izleyen gram altın 979 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 982 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 0.80 oranında kaybettirdi.