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03.09.2020 - 11:12 | | AA

Altın fiyatları ne durumda?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 461,4 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne durumda?
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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 461,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 461,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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