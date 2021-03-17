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Altın fiyatları ne durumda?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 419 liradan işlem görüyor.

17.03.2021 - 11:43 |
Altın fiyatları ne durumda?

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 415,8 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 417,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 418,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.785 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.726-1.741 dolar dar bandında yatay hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 1.735 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin tahvil faizlerinin seyrinin emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantısında projeksiyon ve yönlendirmelerin yatırımcı kararlarında belirleyici olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.740-1.765 dolar bandının ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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