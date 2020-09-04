CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu?
04.09.2020 - 11:57 | | AA

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?
ABONE OL

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 462,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.102 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

Çırağan Caddesi'nde asırlık ağacın kırılan dalı taksi durağının üzerine düştü

Çırağan Caddesi'nde asırlık ağacın kırılan dalı taksi durağının üzerine düştü

Sıradaki Haber