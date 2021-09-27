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UzmanparaAltın fiyatları ne kadar oldu?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD dolarının ve hazine kağıtlarının bir miktar gerilemeleri altına destek verdi. Ons altın ve gram altın haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

27.09.2021 - 09:02 |
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda altın, ABD dolarında ve ABD hazine kağıdı getirilerindeki hafif gerilemeden destek alıyor. Cuma günü 1742 dolar/ons desteğinin üzerinde kalmayı başaran spot altın şu sıralarda 1750 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçtiğimiz hafta FOMC toplantısında ve sonrasında yaptıkları değerlendirmelerin ABD'de enflasyonun kısa vadede hızlanabileceği endişelerini ön plana çıkardığını ve enflasyona karşı koruma isteyen yatırımcılar için altının yeniden ön plana çıktığını belirtiyorlar. Bunun yanı sıra, Çinli Evergrande konusunda yaşanan gelişmeler, uluslararası tahvil yatırımcılarına ödeme yapılmaması da altına ilgi yaratıyor.

Yurt içinde ise vatandaşların çok yakından takip ettiği yatırım aracı olan gram altın haftanın ilk gününe 500 liranın üzerinde başladı.

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