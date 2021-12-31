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UzmanparaAltın fiyatları ne kadar oldu?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu?

2021 yılının son işlem gününde ons altının fiyatı 1820 doları gördü ve aralık ayının en yüksek seviyesini test etti.

31.12.2021 - 09:28 |
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, yaşanan yukarı harekete karşın altın piyasasının ABD doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerindeki değişimlere karşı temkinli olmaya devam ettiğini belirtiyorlar.

Yılı güçlü bir şekilde kapatma arzusunun altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirten analistler, 1820 dolar seviyesinin geçilmesi halinde 1831,10 dolar/ons seviyesinin hedeflenebileceğini belirtiyorlar. Altında bugün için destek ise 1803 dolar.

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Güne 1817 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1814 dolar, en yüksek 1819 dolar seviyesini gördü.

Güne 770 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 763.6 lira, en yüksek de 783 lirayı gördü.

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