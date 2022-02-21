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Altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanışa geçmesiyle birlikte ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirebileceğini açıklamasıyla birlikte jeopolitik risk eğilimi hafifledi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın zirveden döndü. İşte detaylar…

21.02.2022 - 09:14 | | UZMANPARA
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların çatışmaya girmesiyle birlikte bölgede gerilim tırmanışa geçmişti.

ABD ve NATO cephesinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik açıklamaların gelmesi de bölgedeki tansiyonu yükseltmişti. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Ukrayna krizinin yeni bir boyut kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta cuma günü 1905 dolara kadar yükseldi ve 1899 dolardan kapandı. Böylelikle ons altın 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal eyleminin olmaması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söylemesi bölgedeki tansiyonu düşürdü.

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1907 dolardan başladı. Ons altın 1910 dolara kadar yükselerek 8 ayın zirve seviyesini yenilemesinin ardından ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları sonrası jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti. Ons altın 1889 dolara kadar geri çekildikten sonra şu dakikalarda 1896 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın, ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Haftanın ilk işlem gününe 835 liradan başlayan gram altın 836 lirayı aştıktan sonra geri çekildi. Gram altın şu dakikalarda 831 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 825 lira seviyesi görüldü.

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