Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. ABD ile Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok devletin Rusya’ya karşı yaptırımda bulunması piyasalarda oynaklığı artırıyor.

ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’daki bazı bankaları SWIFT ödeme sisteminden çıkaracağını duyurması küresel ticarette endişeleri beraberinde getirdi. Öte yandan Rusya’nın başka bir ödeme sistemine geçebileceği belirtiliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle ABD’nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

DEV ŞİRKETLERDEN RUSYA HAMLESİ

Dev şirketler de Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açıkladı. ABD’li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya’daki operasyonlarını sonlandırma kararı alırken, otomotiv devi Ford Motor, Rusya’daki faaliyetini askıya aldığını bildirdi. Apple ve Nike, Rusya’da online satışlarını durdurduğunu açıklarken, ABD merkezli havacılık şirketi Boeing’de Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Geçtiğimiz güne 1908 dolardan başlayan ons altın, 1952 dolara kadar yükseldi ve 1943 dolardan kapandı.

Ons altın bugüne 1944 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek 1936 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz güne 848 liradan başlayan gram altın 870 liraya kadar yükseldi ve 867 lira seviyesinden kapandı.

Gram altın haftanın üçüncü işlem gününe 867 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 868 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 862 lira, en yüksek ise 871 lira seviyeleri görüldü.