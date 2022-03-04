Altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş 9. gününde. Dünyanın gözü kulağı iki ülke arasındaki gelişmelerde olurken, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’da çıkan yangın bölgede büyük endişe yarattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışma sırasında çıkan yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında Belarus sınırında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Müzakereler sonucunda ateşkes konusunda anlaşmaya varılamazken, Ukrayna’daki sivil halkın tahliyesi için bölgede insani koridorun oluşturulmasına karar verildi.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Altın fiyatları geçtiğimiz haftada gerçekleştirdiği sert hareketlere nazaran bu hafta daha sakin bir seyir izliyor.

Ons altın geçtiğimiz güne 1931 dolardan başladıktan sonra 1944 dolara kadar yükseldi ve 1935 dolardan kapandı.

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Ons altın haftanın son işlem gününe 1940 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1939 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1953 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişten etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 867 liradan başlayan gram altın 881 liraya kadar yükseldikten sonra 877 liradan kapandı.

Bugüne 877 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 883 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 876 lira, en yüksek ise 892 lira seviyeleri görüldü.