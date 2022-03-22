Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkileri ve ABD’de açıklanan ekonomik gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarının ardından sert yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen müzakereler ve Rusya’nın işgal girişiminin durma noktasına gelmesinin etkisiyle birlikte yüzde 3’ün üzerinde gerilemişti.

FED’DEN PARASAL SIKILAŞMA MESAJI

Geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çeken ABD Merkez Bankası (Fed) 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında piyasalara kritik mesajlar verdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda enflasyonla mücadele edebilmek adına agresif bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Powell, ihtiyaç duyulması halinde 50 baz puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini kaydetti.

ABD’DE REKOR ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR

ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artarak 40 yılın rekorunu yenilemişti. Rusya ile Ukrayna savaşı emtia ve enerji fiyatlarının ralli yapmasına neden olurken, bu durum başta ABD olmak üzere küresel çapta enflasyonist eğilimin tırmanmasına yol açtı. Fed fiyatlar genel düzeyindeki artışı dizginleyebilmek için parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırdı.

ONS ALTIN DÜŞÜYOR

Dün yüzde 0.73 oranında prim yapan ons altın bugüne 1935 dolar seviyesinden başladı. Ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1925 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1925 dolar, en yüksek ise 1938 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün yüzde 1’e yakın primlenerek 925 liraya kadar yükselen gram altın bugüne 922 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 917 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 916 lira, en yüksek ise 924 lira seviyeleri görüldü.