Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarındaki seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakeresi sonrası ons altın 1890 dolar, gram altın ise 885 lira seviyesine kadar geriledi.

ONS VE GRAM ALTIN HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLADI

Genel olarak düşüş eğiliminde hareket eden ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 1.68 oranında azalışla 1925 dolardan, gram altın ise yüzde 2.67 oranında kayıpla 909 liradan kapattı.

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Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakere sonrası jeopolitik riskler hafiflerken, bu durum altın fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oluyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler ise ABD 10 yıllık tahvil faizini yükseltirken, doları küresel çapta güçlendiriyor. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Güne 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselişe geçerek 1928 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1915 dolar, en yüksek ise 1933 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 909 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 912 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 904 lira, en yüksek ise 914 lira seviyeleri görüldü.