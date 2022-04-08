Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanan Fed toplantı tutanaklarındaydı. Buna göre Fed bilançosunu aylık olarak 95 milyar dolar değerinde küçültecek. Bu gelişmeyle birlikte 9 trilyon dolar olan toplam bilanço yıllık olarak 1 trilyon dolar daralacak.

Öte yandan Fed üyeleri bu yıl için birçok kez 50 baz puanlık bir faiz artışının yapılabileceğini söyledi. Fed cephesinden gelen mesajlar sonrası ons altın sert düşse de tekrar eski seviyesine geri döndü.

ONS ALTINDA FED VE UKRAYNA KRİZİ ETKİSİ

Fed cephesinden yapılan şahin mesajlar sonrası altında baskı oluşsa da Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın etkisiyle spot altının ons fiyatı 1900 doların üzerinde tutunuyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları son dönemde emtia fiyatlarının ralli yapmasına yol açmıştı. Jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi güvenli liman olarak görülen altına destek vermeye devam ediyor.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz güne 1925 dolardan başlayan ons altın 1937 dolara kadar çıktıktan sonra 1932 dolardan kapandı.

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Haftanın son işlem gününe 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1932 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1927 dolar, en yüksek ise 1935 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN SAKİN SEYREDİYOR

Dün 910 liradan açılan gram altın 918 liraya kadar çıktıktan sonra 915 liradan kapandı.

Gram altın haftanın son işlem gününe 915 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 913 lira, en yüksek ise 918 lira seviyeleri görüldü.