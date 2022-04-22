Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son günlerde gösterdiği hareketli seyirle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Hafta başında 1998 dolar ile 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası sert bir kayıp yaşayarak 1940 doların altına sarkmıştı.

POWELL’DAN 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Powell, IMF’nin düzenlediği bir panelde piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.

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Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ons altında sert hareketler görülmedi. Altın piyasası Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini büyük ölçüde fiyatladı.

RUSYA, MARİUPOL’Ü ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mart ayı başından beri kuşatma altında bulunan Ukrayna’nın liman kentlerinden Mariupol’ün Rusya tarafından ele geçirildiği açıklandı.

Rusya’nın saldırılarını hızlandırmasıyla birlikte jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, iki ülke arasındaki savaş başta altın olmak üzere emtia fiyatlarına destek veriyor.

ONS ALTIN BUGÜN SAKİN SEYİRDE

Geçtiğimiz güne 1957 dolardan başlayan ons altın 1936 dolara kadar geri çekildikten sonra 1951 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 1951 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 1949 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1945 dolar, en yüksek ise 1955 dolar seviyeleri görüldü.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın genel olarak negatif bir seyir izledi.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün 923 liradan açılan gram altın 915 liraya kadar geri çekildikten sonra 922 liradan kapandı.

Bugüne 922 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 925 lira seviyeleri görüldü.