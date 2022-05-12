Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD enflasyonundaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yükselişin yüzde 8.1 oranında olacağı yönündeydi.

ABD’DE ENFLASYON ZİRVEDEN DÖNDÜ

ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle nisan ayında tüketici fiyatları 40 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

ABD ENFLASYONU SONRASI ONS ALTIN HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz güne 1838 dolardan başlayan ons altın ABD’de enflasyonun rekordan dönmesinin ardından kısa süre içerisinde düşüşe geçerek 1835 dolar seviyesine indi. Dip seviyeyi gördükten sonra tekrardan yükselişe geçen ons altın 1858 dolara ulaşarak gün içi zirvesine çıktı. Ons altın çarşamba gününü 1852 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1852 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1851 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1847 dolar, en yüksek ise 1858 dolar seviyeleri görüldü.

ENFLASYONDAKİ SEYİR FED’İN POLİTİKASINI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) yükselen enflasyona karşın mart ayında politika faizini 25 baz puan yükselterek 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Fed nisan ayında da 22 yıl aranın ardından 50 baz puanlık faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 1’e çıkarmıştı.

Enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde büyük rol oynuyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda Fed üyelerinin 75 baz puanlık bir faiz artışını tartışmadığını söylemişti. Nisan ayında enflasyon rekor seviyeden dönmeseydi Fed sonraki toplantılarda enflasyonu dizginleyebilmek için daha agresif bir faiz artışına gidebilirdi.

GRAM ALTIN 3 GÜNDÜR YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Salı günü 899 liradan yönünü yukarı çeviren gram altın çarşamba günü 915 liraya kadar yükseldikten sonra 911 liradan kapandı.

Bugüne 911 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 915 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 909 lira, en yüksek ise 915 lira seviyeleri görüldü.