Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel çapta artan enflasyonist eğilim ve resesyon endişeleri altına olan talebi artırıyor.

Özellikle son dönemde merkez bankalarının yükselen enflasyona karşın parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik beklentiler artışa geçti. Hem yüksek enflasyon hem de ekonomik durgunluğun görülme ihtimali yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

ONS ALTINDA TEMKİNLİ SEYİR

Haftaya 1853 dolardan başlayan ons altın 1864 dolara kadar yükseldikten sonra 1855 dolardan kapandı. Ons altında gün içerisinde en düşük 1848 dolar seviyesi görüldü.

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Bugüne 1855 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 1854 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1845 dolar, en yüksek ise 1857 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz güne 970 liradan başladıktan sonra 981 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 977 liradan kapattı.

Bugüne 977 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 975 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 972 lira, en yüksek ise 980 lira seviyeleri görüldü.