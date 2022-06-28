Altın fiyatları ne kadar oldu?

BDDK’nın ticari kredilerle ilgili cuma günü aldığı karar sonrası döviz kurları ve gram altında sert düşüş görülmüştü. BDDK, 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. BDDK'nın bu kararı sonrası dolar ve gram altın sert düşüşe imza attı.

Ticari kredilere getirilen yeni sınırlamanın ardından cuma gününden itibaren döviz kurları ve gram altında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz gün dolar/TL 16.07’yi, euro/TL 17.01 seviyesini görürken, gram altın 949 liraya kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

GRAM ALTIN 1 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Haftanın ikinci işlem gününe 969 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 967 lira, en yüksek ise 976 lira seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte gram altın son 1 ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarı çevirmiş oldu.

G7 ZİRVESİ ONS ALTIN FİYATINI ETKİLEDİ

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı Almanya’da düzenlenen G7 liderler zirvesindeydi. G7 ülkelerinin zirvede Rusya’ya yönelik altın ithalatını yasaklama kararı almaları bekleniyordu. Bu gelişme geçtiğimiz gün ons altın fiyatının yükselmesine neden oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD, Kanada ve İngiltere’nin Rusya’dan altın ithalatının durdurulması talebine zirvede karar verilemeyeceğini ve Avrupa Birliği (AB) ortaklarının da konuya ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

G7 zirvesinden Rusya’ya yönelik bir altın yaptırımı çıkmazken, bu durum ons altının gerilemesine yol açtı. Geçtiğimiz güne 1827 dolardan başlayan ons altın 1820 dolara kadar geriledikten sonra 1822 dolardan kapandı. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1841 dolar seviyesine ulaştı.

ONS ALTIN HAFİF YÜKSELİYOR

Bugüne 1822 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1827 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1821 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü.