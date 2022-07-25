Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında geçen hafta sert hareket görüldü. Perşembe günü 1 yılın dibini gören ons altın cuma günü ABD’den gelen kritik gelişme sonrası primlendi. Gram altın ise 990 lirayı aştı.

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Öte yandan pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için merkez bankaları ultra genişlemeci para politikası uygulamıştı. Ancak bunun bir faturası oldu ve gevşek para politikası uygulamaları enflasyonu körükledi.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ FED’DE

Altın yatırımcılarının gözü kulağı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. Eğer Fed beklentilerin üzerinde 100 baz puanlık bir faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 1727 dolardan tamamlayan ons altın 6 hafta sonra ilk kez haftayı yükselişle kapattı. Ons altın 5 haftadır negatif bir seyir izliyordu.

Ons altın bugün ise 1725 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altının toparlanmasıyla birlikte gram altın cuma günü 991 liraya kadar yükseldi. Bin lira seviyesine doğru yönelen gram altın neredeyse 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde ise 986 liradan alıcı buluyor.