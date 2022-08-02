Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed’in faizi 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed faiz kararının ardından ise altın fiyatlarında hareketlenmeler oldu.

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Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü.

Ons altın kötü gelen büyüme verisi sonrası yatırımcıların altına yönelmesiyle güçlenmesini sürdürüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 1758 dolara kadar gerileyen ons altın sonrasında ise yönünü yukarı çevirdi.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın haftanın ikinci işlem gününde 1772 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1770 dolar, en yüksek ise 1780 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YENİ GÜNDE NE KADAR?

Gram altın yeni günde 1021 liradan işlem görüyor.